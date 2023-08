"O Idalia é um furacão de categoria 04 na escala Saffir-Simpson e continua a ganhar força à medida que se aproxima da costa norte-americana, onde uma parte da população foi mandada retirar", anunciou o NHC em comunicado.

A escala Saffir-Simpson, estabelecida desde 1971, tem cinco categorias.

De acordo com os últimos dados, o furacão Idalia avança em direção à região de Big Bend, na Florida, nos Estados Unidos, ameaçando desencadear fortes chuvas e ventos na ordem dos 209 quilómetros por hora.

O furacão atingiu Cuba no Cabo San Antonio, extremo oeste da ilha, na segunda-feira, pelas 21:00 (02:00 de terça-feira em Lisboa), como furacão de categoria 01 da escala de Saffir-Simpson.

Após a chegada do Idalia à Florida no Golfo do México, o furacão deve continuar em terra pelo norte do Estado, pelo sudeste da Geórgia e próximo à costa da Carolina do Sul.

Mais de 1,6 milhões de pessoas receberam ordens para deixar as suas residências na Florida, com a aproximação do furacão.

O governador, que declarou estado de emergência em 46 dos 67 condados da Florida, instou os residentes de cidades costeiras e áreas propensas a inundações a cumprirem as ordens de retirada obrigatórias e voluntárias emitidas nas últimas 24 horas.

