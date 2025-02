Numa nota distribuída à comunicação social, o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique (INCM), a autoridade reguladora, avança que uma equipa técnica que trabalhou na cidade de Nampula concluiu que a emissão conjunta das rádios Encontro, da Igreja Católica, Haq e Vida está a interferir nas comunicações do serviço móvel aeronáutico, dificultando a ligação entre a torre do aeroporto local e os aviões.

"Dado o perigo que esta situação representa para vidas humanas, o INCM notificou as três rádios visadas sobre a interferência identificada e ordenou o desligamento temporário das emissões, com efeitos imediatos, enquanto perdurar a interferência", lê-se no documento.

O INCM acrescenta ainda no documento que está a trabalhar com as três rádios para resolver o problema e restabelecer as emissões.

EAC // SB

Lusa/Fim