Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional adianta que o alerta do desaparecimento do jovem de 16 anos, de nacionalidade francesa, foi dado pelas 15:30 locais (16:30 em Lisboa) "através de um representante de uma empresa de atividades marítimo-turísticas".

De acordo com a Autoridade Marítima, foi comunicado que "um dos praticantes de mergulho havia desaparecido enquanto alegadamente praticava a atividade do mergulho em apneia", tendo de imediato sido "ativados para o local elementos do comando local da Polícia Marítima da Horta e da Estação Salva-Vidas para efetuar buscas".

O jovem está "desaparecido no mar, a cerca de dez milhas náuticas [aproximadamente 18 quilómetros] a sudoeste do extremo oeste da ilha do Faial, nos Açores", lê-se no comunicado.

Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comando local da Polícia Marítima da Horta, estão envolvidos uma embarcação da Polícia Marítima e uma embarcação da Estação Salva-Vidas, bem como a embarcação marítimo-turística onde seguia o praticante de mergulho.

Está ainda previsto o empenhamento de uma aeronave da Força Aérea Portuguesa para participar nas buscas, é indicado na nota.

