"Neste momento, não acreditamos que haja sobreviventes deste acidente. Recuperámos 27 corpos dos passageiros do avião e um do helicóptero", afirmou o chefe dos bombeiros de Washington, John Donnelly, numa conferência de imprensa na capital.

Donnelly salientou os esforços que as autoridades têm feito nas últimas horas no local, num contexto meteorológico muito adverso, e lamentou que atualmente a busca tenha passado de "uma operação de salvamento para uma operação de recuperação".

"Os socorristas depararam-se com condições extremamente frias, ventos fortes, gelo na água [do rio Potomac] e estiveram a trabalhar toda a noite nessas condições", disse.

Um avião da companhia American Airlines que transportava 64 passageiros e quatro tripulantes colidiu na noite de quarta-feira com um helicóptero do exército onde iam a bordo três soldados, durante a aterragem no aeroporto Ronald Reagan, perto de Washington, dando início a uma grande operação de busca e salvamento no Rio Potomac, onde caíram as aeronaves.

JYFR/APN //APN

Lusa/Fim