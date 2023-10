As embarcações que ainda se mantêm ao largo aproximam-se de El Hierro e Tenerife, Canárias.

Segundo a agência espanhola Efe, neste momento os navios do serviço Salvamento Marítimo, Adhara e Alpheraz, tentam confirmar a presença das duas embarcações precárias que segundo informações ainda não confirmadas transportam cerca de 200 pessoas.

Ao largo de Punta Rasca (El Hierro) chegaram às 23:35 de quinta-feira 82 homens de origem subsaariana, acompanhados de 17 menores de idade.

Durante as primeiras horas da madrugada de hoje, as autoridades espanholas detetaram outra embarcação que navegava a cerca de nove quilómetros da Grã Canária com 74 pessoas a bordo que foram conduzidas para Arquinequín.

Às 03:11, equipas do departamento Salvamento Marítimo localizou a três quilómetros ao largo de La Restinga uma outra embarcação que transportava 103 cidadãos de origem subsaariana: 93 homens, sete mulheres e três menores de idade.

