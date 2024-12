De acordo com a agência noticiosa espanhola, durante o ano em curso chegaram à costa das ilhas Baleares quase 5.800 migrantes, mais do dobro de 2023.

Os primeiros 18 migrantes, provenientes da região do Magrebe (noroeste de África), chegaram à praia de s'Estufadors, na costa da ilha Formentera, hoje pelas 04:45 locais, e quatro deles foram transportados para o hospital por hipotermia.

Já pelas 10:45 foi auxiliada em pleno mar, a sul da ilha Cabrera, uma embarcação com 21 pessoas de origem subsaariana, todos em bom estado de saúde.

Mais tarde, pelas 12:30, foram recolhidos de outra embarcação a sudeste de Cabrera 20 pessoas de origem magrebina que navegavam com intenção de chegar a terra.

Pelas 13:30, segundo a agência EFE, foram ainda resgatados no mar, também no sudeste da ilha Cabrera, 17 migrantes de outra pequena embarcação, e 16 pessoas de origem magrebina noutro bote às 16:16, na linha de costa da praia de Es Figueral, em Santa Eulália de Ibiza.

Até ao dia de hoje, em 2024 chegaram ao arquipélago balear pelo menos 5.793 migrantes a bordo de 346 embarcações, de acordo com as contas da agência EFE.

No ano passado chegaram às ilhas mediterrânicas espanholas 128 embarcações com um total de 2.278 pessoas.

Espanha - com costas no Mediterrâneo e no Atlântico e duas cidades que são enclaves no norte de África (Ceuta e Melilla) - é um dos países da União Europeia (UE) que lida diretamente com maior número de chegadas de migrantes em situação irregular que pretendem entrar em território europeu.

JE // SCA

Lusa/Fim