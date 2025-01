De acordo com a televisão CNN, fontes policiais confirmaram que há vítimas mortais e que as equipas de resgate ainda não retiraram qualquer sobrevivente do rio Potomac, onde caíram as duas aeronaves.

A colisão aconteceu por volta das 21:00 (01:00 de hoje em Lisboa), quando um avião da PSA, uma subsidiária regional da American Airlines, se aproximava do aeroporto de Washington, vindo de Wichita, no estado de Kansas, no centro dos EUA, disse a Administração Federal de Aviação norte-americana.

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse que três militares seguiam a bordo do helicóptero Sikorsky H-60 que colidiu com o avião, algo que descreveu, num comunicado, como um acidente.

"Uma operação de busca e salvamento envolvendo várias agências está em curso no rio Potomac após um acidente de avião", escreveu a polícia da capital norte-americana, também na X.

Barcos insufláveis de resgate estavam a ser lançados no Potomac a partir de um ponto próximo do aeroporto, ao longo da autoestrada George Washington, a norte do aeroporto.

As equipas estão a enfrentar condições "extremamente difíceis", disseram já hoje as autoridades.

"As condições são extremamente difíceis para os socorristas", disse o chefe do Corpo de Bombeiros de Washington, John Donnelly, numa conferência de imprensa, citando o frio, o vento forte e o gelo no solo.

A televisão Fox disse que o avião, partido em dois, tinha caído ao Potomac, assim como o helicóptero.

A temperatura exterior na área esta noite era de cerca de quatro graus Celsius, pelo que a hipótese de sobrevivência na água seria de cerca de 20 minutos.

A secretária da Segurança Interna, Kristi Noem, disse na rede social X que as autoridades estão a mobilizar "todos os recursos disponíveis da Guarda Costeira dos EUA para os esforços de busca e salvamento" e sublinhou que estão a "acompanhar ativamente a situação" e preparados para apoiar o pessoal de emergência local.

"Deus os abençoe", disse, inicialmente, Trump, em comunicado, dizendo que tinha sido "totalmente informado do terrível acidente".

Mais tarde, na sua rede Social Truth Social, o Presidente disse que a colisão "devia ter sido evitada".

"O avião estava numa rota de aproximação perfeita para o aeroporto. O helicóptero estava a ir diretamente para o avião durante algum tempo. A noite estava clara, as luzes do avião estavam a brilhar, porque é que o helicóptero não subia ou descia, ou fazer uma curva", escreveu Trump.

"Porque é que a torre de controlo não disse ao helicóptero o que fazer em vez de perguntar se tinham visto o avião? Esta é uma situação terrível que deveria ter sido evitada", acrescentou.

O aeroporto da capital dos Estados Unidos, Washington, suspendeu todos os voos pelo menos até às 05:00 de sexta-feira (10:00 em Lisboa).

VQ // VQ

Lusa/Fim