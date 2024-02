O acidente ocorreu na manhã de quinta-feira, quando o casco do navio embateu primeiro no 18º pilar da ponte de Lixinsha, no distrito de Nansha, e depois a proa embateu no 19º pilar, o que provocou uma fissura em parte da estrutura da ponte, disse o vice-diretor da administração, Yin Qiang, citado pela agência noticiosa oficial Xinhua.

Um autocarro com um condutor a bordo, uma carrinha com três pessoas e uma moto elétrica com o condutor caíram à água, informou o jornal The Paper.

O 19º pilar, que estava gravemente inclinado, e as estruturas em risco vão ser demolidas "para eliminar potenciais perigos", disse Zou Xiaojiang, engenheiro-chefe do Departamento de Transportes local.

Foram disponibilizados barcos e autocarros para facilitar as deslocações e o transporte de cerca de 9.100 pessoas que vivem numa ilha ligada à ponte.

Também lhes foi fornecida água e alimentos, e o cano de água que se rompeu no acidente está a ser reparado, informou a agência.

