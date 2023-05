Autoridades angolanas detêm quatro pessoas que se preparavam para viajar com 1,5 milhões de dólares

As autoridades angolanas detiveram no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, quatro pessoas que tentavam sair do país com mais de 1,5 milhões de dólares (1,4 milhões de euros) dissimulados na bagagem.