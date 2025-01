Segundo o Serviço de Investigação Criminal (SIC), foram detidos na quinta-feira o administrador para as direções do IVA, planeamento estratégico e tecnologias de informação, o diretor de cadastro e arrecadação e o chefe de departamento do reembolso do IVA.

São acusados dos crimes de acesso ilegítimo a sistema de informação, falsidade informática, associação criminosa e peculato, "consubstanciado em indícios fortes do seu envolvimento no esquema fraudulento de pagamentos por compensação, relativamente ao reembolso do IVA", refere o SIC numa nota de imprensa.

O SIC destaca que o esquema foi construído por funcionários do fisco angolano de diferentes áreas e funções, que se aproveitaram destes privilégios para realizar "várias negociatas fraudulentas".

Os detidos vão ser presentes ao Ministério Público, enquanto outras diligências prosseguem, acrescenta o SIC.

A investigação sobre estas irregularidades tinha já conduzido anteriormente à detenção de dois funcionários, tendo outros suspeitos fugido para Portugal e outros países.

RCR // VM

Lusa/Fim