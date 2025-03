Em declarações à Radio Nacional de Angola (RNA), o governador da província João Diogo Gaspar disse que neste momento ninguém entra nem sai daquela localidade, estimando que 300 pessoas tenham abandonado o local com medo da contaminação.

"Fechámos. Não entra, não sai porque tivemos a informação que cerca de 300 pessoas fugiram desta localidade em função dos óbitos que iam acontecendo e daí vimos que deveríamos fechar para não haver danos humanos", salientou.

Segundo o responsável, 322 pacientes testaram positivo e foram registados 16 óbitos no fim de semana.

"Havia um certo descontrolo e os médicos conseguiram controlar este fenómeno", prosseguiu.

Segundo o último boletim informativo sobre a cólera, hoje divulgado, foram notificados 55 novos casos e mais três mortes no município do Cazengo, na segunda-feira.

Entretanto, está em curso uma campanha de vacinação, tendo sido imunizados mais de 2.500 moradores ate ao momento, de acordo com o supervisor provincial do programa de vacinação no Cuanza Norte, Kenda Alfredo.

Desde o início do surto, declarado em 07 de janeiro, Angola acumula 7.573 casos de cólera, espalhados por 14 províncias, e um total de 285 mortes.

Para evitar a propagação da doença, foram suspensos os comboios do Caminho de Ferro de Luanda que fazem transporte de carga e passageiros com destino ou origem nas estações do Zenza do Itombe, Ndalawi (Beira Alta), Múria e Luinha.

RCR // VM

Lusa/Fim