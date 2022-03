"Está a ocorrer uma intrusão de uma massa de ar proveniente dos desertos do Norte de África originado uma situação de fraca qualidade do ar com elevados níveis de partículas inaláveis (PM10)", refere a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em comunicado.

A APA avança que a ocorrência começou ao início da manhã de hoje na região do Norte, prevendo-se que se estenda às regiões do Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, com um agravamento para quarta-feira a todo o território continental.

Segundo a APA, as nuvens de poeira devem diminuir de intensidade a partir de quinta-feira.

A APA explica que este é "um fenómeno que ocorre quando a massa de ar contendo elevadas concentrações de poeiras é transportada a grandes distâncias de regiões áridas e semiáridas, podendo atingir altitudes mais baixas, chegando ao nível do solo, como é o caso situação que está já a ocorrer na região Norte interior do país".

A Agência Portuguesa do Ambiente indica também que "este poluente tem efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações, devendo ser seguidas as recomendações específicas da Direção-geral da Saúde".

