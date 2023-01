Face ao aviso, o Inam pede a "tomada de medidas de precaução e segurança", refere-se numa nota.

O mau tempo, previsto iniciar-se nas primeiras horas do dia, poderá afetar as províncias de Maputo, Gaza e Inhambane, com chuva que pode chegar a 50 milímetros em 24 horas e ventos com rajadas até 60 quilómetros por hora.

Nas províncias de Maputo e Gaza, as autoridades têm alertado para a retirada de pessoas e bens face à subida do caudal de alguns rios devido a descargas nas "grandes barragens" da África do Sul e Essuatíni, países vizinhos de Moçambique.

As águas têm causado inundações em campos agrícolas, destruindo hectares de diversas culturas, além de condicionar a circulação rodoviária entre alguns postos administrativos, segundo os mais recentes dados da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos (DNGRH).

O país, considerado um dos mais severamente afetados pelas alterações climáticas no mundo, está em plena época chuvosa e ciclónica, que ocorre entre os meses de outubro e abril, com ventos oriundos do Índico e cheias com origem nas bacias hidrográficas da África Austral.

Em novembro deste ano, o INGD - Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres anunciou que precisava de 7,4 mil milhões de meticais (112 milhões de euros) para a época das chuvas 2022/2023, período em que se prevê que pelo menos 2,2 milhões de pessoas sejam afetadas.

Na época chuvosa 2020/2021, o país foi assolado por eventos climatéricos extremos com destaque para a tempestade Chalane e os ciclones Eloise e Guambe, além de outras semanas de chuva intensa e inundações.

O período chuvoso de 2018/2019 foi dos mais severos de que há memória em Moçambique: 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas do Idai e Kenneth, dois dos maiores ciclones de sempre a atingir o país.

LYN // LFS

Lusa/Fim