Segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, a previsão do estado do mar e do vento aponta para um "agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima no arquipélago dos Açores" a partir das 00:00 locais de domingo (01:00 em Lisboa) e até às 00:00 de segunda-feira.

A agitação marítima será caracterizada "por uma ondulação proveniente do quadrante oeste-noroeste, com uma altura significativa que poderá atingir os oito metros e uma altura máxima de 14 metros".

São esperados ventos provenientes do quadrante oeste-noroeste, com uma intensidade média de 75 quilómetros por hora e com rajadas até 135 quilómetros por hora.

A Autoridade Marítima Nacional recomenda, em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, para "o eventual regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução".

