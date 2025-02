O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, emitiu um decreto que reestrutura o sistema de segurança social da Autoridade Palestiniana e revoga os benefícios para as famílias de prisioneiros detidos por Israel e para as famílias de palestinianos mortos pelo exército israelita, de acordo com a agência oficial Wafa.

Há muito que Israel denuncia o sistema como constituindo "incitamento ao terrorismo" e o atual Governo israelita tem argumentando com a sua manutenção para legitimar o congelamento de fundos para a Autoridade Palestiniana.

A medida visa melhorar as relações com o novo Governo do Presidente norte-americano, Donald Trump.

Os EUA, juntamente com Israel, disseram que o chamado "fundo dos mártires" recompensava a violência contra Israel.

Os Estados Unidos há muito pediam o fim desse sistema, vendo-o como um obstáculo para a paz na região.

Ao abrigo do novo sistema, as famílias dos reclusos permanecem, apesar de tudo, elegíveis para assistência governamental, mas apenas em função das suas necessidades financeiras.

Anteriormente, os pagamentos eram determinados com base no tempo que o recluso passava na prisão.

Para já, ainda não houve reação dos EUA ou das autoridades de Israel.

