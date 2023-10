Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional refere que as previsões apontam para "um agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima na costa ocidental de Portugal continental a partir das 00:00 de 19 de outubro, e até às 12:00 de sexta-feira, dia 20 de outubro".

A agitação marítima "será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante noroeste, com uma altura significativa que poderá atingir os seis metros e uma altura máxima de 11 metros, com um período médio a variar entre os 10 e os 12 segundos".

São igualmente esperados ventos provenientes do quadrante noroeste, com uma intensidade média de até 90 quilómetros/hora e rajadas até 170 quilómetros/hora.

Desta forma, as autoridades alertam toda a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter tanto na preparação de uma ida para o mar como quando estão no mar ou em zonas costeiras, desde o reforço da amarração à vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas.

É também pedido que sejam evitados os passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias.

A Autoridade Marítima apela ainda que não seja praticada pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba, "frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras".

Também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recomendou hoje aos cidadãos que evitem deslocações desnecessárias na quinta-feira devido à previsão de chuva e vento forte, como consequência da passagem da depressão Aline pelo continente.

Em conferência de imprensa, o segundo comandante da ANEPC, Miguel Cruz, disse que iriam ser enviados ainda hoje SMS de alerta à população sobre o agravamento do estado do tempo a partir de hoje, mas sobretudo na quinta-feira.

De acordo com Miguel Cruz, o nível de prontidão do dispositivo da Proteção Civil vai subir de amarelo para laranja a partir das 00:00 de quinta-feira.

A Proteção Civil alertou que, para hoje, está prevista que a chuva comece no norte e centro e que na quinta-feira se alastre a todo território continental.

A depressão Aline transporta uma massa de ar quente, húmida e instável.

Devido à previsão de chuva e vento fortes, o IPMA emitiu aviso laranja (o segundo mais grave de uma escala de três) para os 18 distritos do continente.

