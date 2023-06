O homem também é alvo de três acusações de tentativa de homicídio, devendo comparecer no Tribunal de Nottingham no sábado.

A força policial não adiantou mais informação, nomeadamente sobre a nacionalidade, que a imprensa europeia avançou como sendo portuguesa.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, afirmou hoje estar em contacto com as autoridades britânicas sobre se o homem detido como suspeito por ter matado três pessoas em Nottingham esta semana tem nacionalidade portuguesa.

"Descobrimos recentemente, esta manhã, que aparentemente o suspeito tem nacionalidade portuguesa. Estamos a investigar o assunto, mas estaremos em estreito contacto com as autoridades britânicas a este respeito", afirmou aos jornalistas após um encontro com o homólogo britânico, James Cleverly.

