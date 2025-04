De acordo com as organizações envolvidas, o autocarro está equipado para necessidades médicas especializadas identificadas em comunidades indígenas, que somam 38.000 indivíduos, em 2025, e para prestar assistência médica vital nessas comunidades.

"Esta parceria com a TCFF dá continuidade ao nosso compromisso coletivo, levando assistência médica vital ao coração dessas comunidades indígenas, onde, em muitos casos, barreiras culturais e o medo de deixar suas terras impedem os indígenas de buscar atendimento médico nas cidades", lê-se num comunicado sobre o projeto divulgado pela The Caring Family Foundation (TCFF).

O autocarro está equipado com painéis solares em todo o teto, a energia captada é utilizada para todo o sistema elétrico interno, os equipamentos médicos instalados, o carregamento de equipamentos móveis, as salas de consulta e o ar condicionado.

A organização também explicou que o veículo é equipado com aparelhos de eletrocardiograma, de raio-X e ultrassom odontológicos, cadeiras odontológicas e oftalmológicas, aparelhos oftalmológicos e um laboratório para outros exames e análises.

Com o início do trabalho logo após a sua conclusão, o primeiro desafio do autocarro médico foi alcançar as comunidades indígenas de Pakarãnã e Asurini do Trocará, que totalizam 2.100 pessoas, no estado brasileiro do Pará.

O povo Pakarãnã vive na Terra Indígena Parakãnã, que se estende por aproximadamente 413.000 hectares ao longo dos rios Tocantins e Xingu, com uma população de 1.500 habitantes. Eles baseiam-se em práticas tradicionais, como a caça de mamíferos e a horticultura, e sua cultura está profundamente enraizada numa estreita ligação com a floresta.

Já a comunidade indígena da etnia Asurini, tem uma população de 600 habitantes, que reside na Terra Indígena Trocará, uma área de 4.100 hectares na mesma região.

Dos 2.100 indígenas alcançados em março, o autocarro prestou assistência médica a 900 indivíduos, quase metade da população total da região.

Em 2025, o veículo e os médicos envolvidos no projeto visitarão nove comunidades indígenas que residem em mais de um milhão de hectares da floresta Amazónica, segundo as organizações.

CYR // ANP

Lusa/Fim