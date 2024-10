Autarcas arguidos no caso de derrocada de estrada em Borba vão prestar declarações em tribunal

O presidente da Câmara de Borba, António Anselmo, e o vice-presidente do município, Joaquim Espanhol, vão prestar declarações ao coletivo de juízes no julgamento do caso da derrocada de uma estrada para duas pedreiras, revelou hoje o advogado.