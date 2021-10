De acordo com o Ministério da Saúde austríaco, a pressão hospitalar continua a crescer no país alpino, onde atualmente estão 1.370 pessoas internadas, 81 a mais do que na quinta-feira, e, destas, 280 estão em cuidados intensivos, 15 a mais que na quinta-feira.

A incidência cumulativa em 07 dias já é de 313 casos por 100.000 habitantes, num país que está na cauda do 'ranking' de taxa de vacinação da Europa Ocidental, com apenas 62% da população com as doses completas, número que quase não se alterou nas últimas semanas.

Perante esta situação, o Governo austríaco já começou a aplicar medidas para tentar controlar o alto índice de infeções, passando a exigir, a partir de segunda-feira, o certificado de vacinação ou exame negativo recente em todos os locais de trabalho com mais de um funcionário.

Na região da Estíria, como acontecia em Viena desde setembro, será necessário, a partir do próximo mês, estar vacinado ou já ter sido curado de covid-19 para ter acesso a locais de diversão noturna e eventos com mais de 500 pessoas.

RJP // FPA

Lusa/Fim