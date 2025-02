Penny Wong declarou estar preocupada com a falta de transparência à volta desses "exercícios de fogo real" e que iria abordar "as preocupações" com Pequim.

"Vamos discutir o assunto com os chineses", disse à emissora australiana ABC a partir de Joanesburgo, na África do Sul, onde se encontra a participar numa reunião do G20.

Os exercícios desencadearam um aviso da agência de segurança aérea da Austrália, obrigando alguns voos comerciais a mudar de rota.

"Como medida de precaução, informámos as companhias aéreas com voos na região", indicou a agência governamental Airservices Australia em comunicado.

"Estamos também a trabalhar em conjunto para coordenar os conselhos aos operadores e pilotos", continuou.

O Ministério da Defesa australiano tem estado a acompanhar os navios da marinha chinesa - uma fragata, um cruzador e um navio-tanque de reabastecimento - desde que foram avistados em águas internacionais na semana passada.

Embora os navios estejam a navegar em águas internacionais, as autoridades da Austrália descreveram a presença como invulgar.

