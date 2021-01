Esta é a primeira vacina contra a covid-19 aprovada no país pela Administração de Bens Terapêuticos (TGA).

"Sublinho que esta não é uma aprovação de emergência como vimos em outros países", declarou Scott Morrison. "Trata-se de uma aprovação oficial no termo dos procedimentos regulares da TGA", acrescentou.

A Austrália encomendou dez milhões de doses à Pfizer, o que permitirá vacinar cinco milhões de pessoas, com prioridade para trabalhadores da área da saúde e idosos.

Morrison advertiu que a campanha de vacinação ia começar no final de fevereiro e não em meados do mês, como tinha inicialmente prometido o Governo, devido às dificuldades logísticas da produção e da entrega de vacinas em todo o mundo.

O responsável indicou que a campanha deverá terminar em outubro.

As autoridades australianas conseguiram travar uma propagação geral do novo coronavírus no território. Com 25 milhões de habitantes, a Austrália contabilizou cerca de 28.700 casos de covid-19 e 909 mortos desde o início da pandemia.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.121.070 mortos resultantes de mais de 98,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

