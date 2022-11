"Temos efetivamente uma preocupação com as infrações que são detetadas relativamente à condução sob o efeito do álcool", afirmou a governante, em declarações aos jornalistas, em Évora, à margem da cerimónia nacional para assinalar o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada.

Este é "o único indicador que, este ano, não está, efetivamente, a decrescer e, portanto, é um sinal e uma demonstração clara que é uma das áreas em que nós temos que trabalhar bastante", completou Patrícia Gaspar.

Questionada pela agência Lusa, a secretária de Estado da Proteção Civil comentava os dados de um relatório, de janeiro a julho, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), divulgado em 09 de novembro.

O relatório mostrou que o número de condutores apanhados com álcool registou "um aumento expressivo" até julho deste ano, em relação ao mesmo período de 2021, tendo as infrações subido cerca de 60% e as detenções quase 77%.

A condução sob efeito de álcool foi a única infração a registar um aumento nos primeiros sete meses deste ano.

Em Évora, a secretária de Estado lembrou hoje que a Comissão Europeia "definiu 2019 como o ano de referência e de comparação estatística", pois, 2020 e 2021 são anos que, devido à covid-19, apresentam "números distintos" e "não são bons para estabelecer comparações".

