"Mais um ataque maciço contra o nosso Estado. Seis regiões foram alvo do inimigo", disse Zelensky, informando que uma pessoa morreu em Mykolaiv (sul da Ucrânia) e pelo menos duas outras em Kiev, que não resistiram aos ferimentos.

A Rússia lançou 44 mísseis e 20 'drones' explosivos num novo ataque à Ucrânia na manhã de quarta-feira, dois terços dos quais foram "destruídos", especificou o comandante-chefe das forças armadas ucranianas.

Do total de 64 dispositivos, as forças ucranianas intercetaram 29 mísseis de cruzeiro e 15 drones, disse Valery Zaloujny numa declaração difundida através das redes sociais.

Este ataque russo ocorreu durante visita do Alto Representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, que teve de descer com o resto da delegação para o piso subterrâneo que serve de abrigo no hotel de Kiev onde está instalado.

