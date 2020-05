Segundo o COES, nas últimas 24 horas foram registados mais 85 casos positivos de infeção com o novo coronavírua, que provoca a doença covid-19, elevando para 726 o número de infeções registadas, incluindo 26 recuperados e três mortos.

As autoridades sanitárias da Guiné-Bissau confirmaram os primeiros dois casos no país a 25 de março.

A cidade de Bissau, capital do país, é onde foram registados a maior parte de casos de covid-19.

Para fazer face ao novo coronavírus, as autoridades guineenses encerraram também as fronteiras, serviços não essenciais, incluindo restaurantes, bares e discotecas e locais de culto religioso, proibiram a circulação de transportes urbanos e interurbanos e limitaram a circulação de pessoas ao período entre as 07:00 e as 14:00 horas.

O Presidente guineense poderá prolongar o estado de emergência, que termina na segunda-feira, e impor medidas mais restritivas devido ao aumento de casos no país.

O número de casos de covid-19 em África ultrapassou hoje os 60 mil e 2.223 pessoas morreram em 53 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente africano.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné-Bissau lidera em número de infeções (726 casos e três mortos), seguindo-se a Guiné Equatorial (439 e quatro mortos), Cabo Verde (246 e duas mortes), São Tomé e Príncipe (212 casos e cinco mortos), Moçambique (91) e Angola (43 infetados e dois mortos).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 279 mil mortos e infetou mais de quatro milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.

MSE // JMR

Lusa/Fim