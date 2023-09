Segundo o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação de Angola, das 230.252 vagas disponíveis, 200.392 são para as instituições privadas, representando 87%, e as restantes para as instituições públicas, correspondendo a 13%.

A entidade ministerial refere que comparativamente ao ano académico 2022/2023 houve um aumento de 69.562 vagas, ou seja, mais 30%.

A cerimónia oficial de abertura do ano escolar no ensino superior angolano acontece hoje na Academia de Ciências Sociais e Tecnologias, em Luanda, e deve ser presidida pela vice-presidente de Angola, Esperança da Costa.

As aulas no ensino superior em Angola, sobretudo no subsistema público, têm sido marcadas por constantes greves dos professores, que reivindicam aumento salarial, subsídios, seguro de saúde, financiamento à investigação e melhores condições laborais.

O Sindicato dos Professores do Ensino Superior reivindica "incumprimentos" de um caderno reivindicativo remetido à tutela.

DYAS // VM

Lusa/Fim