A AD venceu neste círculo as eleições legislativas de 10 de março, obtendo 22,90% (22.636 votos), seguindo-se o Chega, com 18,27% e 18.067 votos.

Foram eleitos por este círculo José Cesário (AD) e Manuel Magno (Chega).

O PS foi o terceiro mais votado, com 14,58% (14.410 votos), um resultado que deixa de fora do Parlamento o atual presidente Augusto Santos Silva.

Neste círculo foram apurados oito consulados e registados 98.866 votantes, dos 609.436 inscritos.

O PAN obteve 2,36% dos votos, a IL 1,92%, o BE 1,87%, a Nova Direita 1,48%, a ADN 1,14%, o PCP-PEV 0,76%, o Livre 0,70%, o Volt 0,28%, o Nós Cidadãos 0,26%, o JPP 0,20%, o RIR 0,19%, o Ergue-te 0,12% e o MPT.A 0,10%.

Foram considerados nulos 32,38% dos votos.

Pelo círculo da Europa foram eleitos Paulo Pisco (PS) e José Dias Fernandes (Chega)

O Chega foi o vencedor das eleições no estrangeiro, obtendo 18,30% dos votos, o que garante dois deputados: um pelo círculo da Europa e outro pelo círculo Fora da Europa.

A AD foi a segunda força mais votada (16,79% dos votos), ganhando um deputado (círculo Fora da Europa).

O PS conseguiu 15,73% dos votos e um deputado pelo círculo da Europa.

Os resultados finais foram conhecidos hoje, após o registo e escrutínio de 334.005 boletins que decorreu entre segunda-feira e quarta-feira no Centro de Congressos de Lisboa.

No final da contagem, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), Fernando Anastácio fez um balanço à Lusa, sublinhando o aumento da participação dos eleitores no estrangeiro, na ordem dos 30%, confirmando que os votos nulos rondaram os 40%.

Fernando Anastácio confirmou ainda a eleição de dois deputados do Chega, um deputado do PS e outro deputado do PSD nos dois círculos eleitorais.

SMM // PC

Lusa/Fim