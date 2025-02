"Conseguimos identificar uma certa orientação islâmica" no afegão de 24 anos, detido de imediato no local do ataque, disse um polícia local, Guido Limmer, durante uma conferência de imprensa, hoje realizada.

Um responsável do Ministério Público acrescentou que a investigação, tal como está, "leva à conclusão de que houve uma motivação religiosa".

O incidente aconteceu quando decorria uma manifestação sindical numa praça perto do centro de Munique, contra a qual o homem conduziu o carro para atropelar as pessoas que ali estavam, incluindo crianças.

A cidade de Munique está sob um forte dispositivo de segurança, já que recebe hoje uma Conferência de Segurança, onde estarão presentes cerca de 60 chefes de Estado e de Governo, para discutir uma nova ordem mundial e os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente.

