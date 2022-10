Atriz e encenadora Maria Caetano Vilalobos selecionada para festival MARteLive Europe

A atriz e encenadora Maria Caetano Vilalobos é a única portuguesa selecionada para a Final do MARteLive Europe 2022, na área do Teatro, com o espetáculo "Sou Mulher", disse à agência Lusa fonte próxima da atriz.