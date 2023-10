A atriz Abdel Hadi, que vive na cidade de Nazaré, no norte de Israel, foi detida na segunda-feira e mantida sob custódia policial durante 48 horas por ter, segundo a polícia israelita, publicado na sua página do Facebook uma fotografia de um 'bulldozer' a romper a vedação entre a Faixa de Gaza e Israel no início do ataque do Hamas a Israel, que matou mais de 1.400 pessoas, a maioria civis.

De acordo com ainda coma a polícia, Abdel Hadi, 37 anos, também publicou no Instagram uma fotografia de uma refém idosa, uma das cerca de 230 pessoas raptadas e levadas para Gaza, com a legenda: "esta senhora vai viver a aventura da sua vida".

Em comunicado, o Ministério da Justiça declarou que as fotografia evidenciavam "simpatia, incitamento e apoio a atos terroristas", sendo que, por enquanto, não foi marcada uma data para o julgamento.

Desde o início da guerra desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel, a 7 de outubro, numerosas testemunhas têm afirmado que pessoas da minoria árabe israelita e palestinianos de Jerusalém Oriental foram despedidos, expulsos das universidades ou presos por escreverem e postarem fotografias nas redes sociais, exprimindo a sua solidariedade para com os palestinianos da Faixa de Gaza.

