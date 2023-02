"Vou ser dispensado aqui da companhia durante uns dias e vou fazer um filme nos Pirenéus", disse o ator à Lusa, sublinhando que interpretará "um avô doente que está numa casa de saúde".

A participação de Ruy de Carvalho em "Lo que queda de ti" vai obrigar a uma curta pausa na digressão das peças "Ruy, a História Devida" e "A Ratoeira", produzidas pela Yellow Star Company.

"Lo que queda de ti", com realização e argumento de Gala Gracia, é o nome da coprodução de Espanha, Portugal e Itália, que está a ser rodada na província aragonesa de Huesca, nos Pirenéus, com música do pianista português Filipe Raposo, revelou à Lusa João Fonseca da Fado Filmes.

Sara, uma pianista de 25 anos, que devia estar a tocar jazz em Nova Iorque, onde vive há quatro anos, para preparar o primeiro concerto a solo, é a protagonista do filme. A jovem é, porém, forçada a voltar à cidade natal, Huesca, onde o pai, Julio, de 55 anos, morreu subitamente, sem que tenham chegado a despedir-se.

No regresso a Huesca, Sara confrontar-se-á ainda com as sequelas deixadas ao nível da fala no avô paterno após um acidente vascular cerebral (AVC) de que fora vítima.

A coproduzir "Lo que queda de ti" estão a Fado Filmes (Portugal) e a Potenza Producciones (Espanha), com uma pequena participação da Sajam Filmes (Itália), concluiu João Fonseca.

Nascido em 01 de março de 1927, Ruy de Carvalho é o decano dos atores em Portugal, continuando a representar duas peças: "A ratoeira", estreada em fevereiro de 2022, no Teatro Politeama, em Lisboa, e "Ruy, a história devida", em cena no auditório do Tagus Park, Oeiras, até maio, e que apresenta em digressão por várias localidades portuguesas.

