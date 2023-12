"Esta é a coisa mais difícil que já tive de dizer. O meu pai morreu pacificamente hoje", explicou Patrick O'Neal na rede social Instagram, na sexta-feira.

Ryan O'Neal ganhou fama mundial em 1970 com o filme "Love Story", romance no qual interpretava um estudante de direito da Universidade de Harvard que se apaixona por uma jovem interpretada pela atriz Ali MacGraw, forçada a trabalhar na biblioteca para pagar pelos seus estudos. O papel rendeu-lhe uma indicação ao prémio Óscar.

Dois anos depois, o ator contracenou com a atriz e cantora Barbra Streisand a comédia "What's Up, Doc?", filme que alcançou outro sucesso com o público norte-americano e aumentou ainda mais a sua notoriedade. O'Neal foi então recrutado pelo realizador Stanley Kubrick para seu filme "Barry Lyndon" em 1975, uma sátira social que explora os costumes do século XVIII.

O'Neal casou-se e divorciou-se duas vezes antes de iniciar um relacionamento com Farrah Fawcett no final da década de 1970. O'Neal foi companheiro da atriz norte-americana, lembrada pela sua personagem na série televisiva "Os Anjos de Charlie", até a sua morte em 2009.

As causas da morte de O'Neal, que teve quatro filhos, não foram ainda reveladas.

