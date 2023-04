O ator e encenador Miguel Loureiro entra em funções em 01 de junho de 2023, sucedendo a Aida Tavares, que fora nomeada pelo anterior conselho de administração da EGEAC, em 2015.

"A EGEAC pretende confirmar o Teatro São Luiz", através dos três espaços que o compõem - as salas Luis Miguel Cintra, Bernardo Sassetti e a Mário Viegas -- "como uma referência incontornável no panorama da cultura da cidade e do país", pelo que a "aposta incidirá na qualidade e diversidade da programação, no aumento do número de espetadores e na diversificação dos públicos", lê-se no comunicado hoje divulgado.

Para o conselho de administração da EGEAC, a escolha de Miguel Loureiro para o cargo, "cumpre esses objetivos", por se tratar de "um profissional ligado às artes performativas, com experiência em diversos setores da criação artística e com disponibilidade e competência demonstrada no seu percurso para assegurar uma programação diversificada e de qualidade".

Aida Tavares completa a "sua comissão de serviço", e o conselho de administração da EGEAC, no comunicado hoje divulgado, "aproveita para [lhe] agradecer o trabalho levado a cabo".

