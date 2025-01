"Tudo aconteceu muito rapidamente, desde o 'casting' aos ensaios e produção", explicou Schwimmer, que interpreta o ex-professor de botânica Anthony Brewer. "Fiz o máximo que pude em termos de pesquisa sobre botânica. Eu próprio sou um amante de plantas e tenho uma aplicação no telemóvel que identifica qualquer planta".

A segunda temporada da série de antologia "Goosebumps", que se estreia a 10 de janeiro no Disney+, baseia-se no livro "Stay Out of the Basement" publicado por R. L. Stine em 1992.

Esta série de livros para crianças e adolescentes tornou-se um clássico nos anos noventa e deu origem a uma série em 1995, além de vários filmes, videojogos e bandas desenhadas.

A nova vida das histórias surgiu em 2023, quando a Sony Pictures Television produziu a primeira temporada da nova série para o Disney+. A segunda temporada, que se vai estrear agora, tem o título misterioso "Goosebumps: The Vanishing" e mantém o estilo de comédia de terror.

Mostra um novo lado de David Schwimmer, que disse que se reviu no seu personagem por ter com ele alguns pontos de contacto.

"O meu personagem Anthony é um pai divorciado de gémeos, botânico, que adora plantas e pesquisa sobre elas", descreveu o ator. "Começamos a série com um momento desafiante na sua vida, em que volta para a casa onde cresceu para tomar conta da mãe, que sofre de demência".

A ação decorre no verão em Nova Iorque e Anthony está empenhado em tornar as férias dos filhos divertidas. Mas isso, disse Schwimmer, começa a dar para o torto quase de imediato.

"Vamos ter pena dele porque está com dificuldades como pai sozinho que tem de tomar conta da mãe. Mas haverá momentos na série em que iremos começar a questionar quem ele é e quais são os seus motivos", partilhou Schwimmer, sem querer estragar a surpresa.

"Vamos questionar o que lhe está a acontecer. Por isso haverá momentos em que não teremos certeza se gostamos dele ou torcemos por ele".

Tal como Anthony, David Schwimmer é o pai divorciado de uma filha adolescente, Cleo, que nasceu em 2011. E está na altura da vida em que também começa a tomar conta da mãe, depois de o pai ter morrido em janeiro de 2024.

"Por isso, há muitas coisas em que me revejo no personagem", afirmou, dizendo que foi uma experiência gratificante.

"O que me entusiasmou mais foi fazer uma comédia de terror, algo que nunca tinha feito antes", partilhou o ator.

Schwimmer já era adulto quando os livros "Goosebumps" começaram a ser publicados, por isso não teve essa experiência das gerações mais novas. Quando leu "Stay Out of the Basement", sentiu pena por não ter podido ler a história quando era adolescente.

Além de David Schwimmer, o elenco inclui Ana Ortiz, Jayden Bartels, Sam McCarthy, Francesca Noel, Galilea La Salvia e Elijah M. Cooper. A temporada tem oito episódios.

