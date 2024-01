"A avaliação da área molhada do terminal de passageiros já foi efetuada esta manhã por uma lancha de pilotos da Portos dos Açores e estão reunidas as condições para os navios poderem atracar", garantiu à Lusa o tenente Pereira David, adjunto do capitão do Porto da Horta, adiantando que a Atlânticoline tem agora 'luz-verde' para retomar a operação na Horta.

Na quinta-feira, a depressão Hipólito levou ao aumento da agitação marítima nos Açores, do quadrante sueste, causando forte ondulação na zona costeira da cidade da Horta, que provocou estragos e inundações em moradias e estabelecimentos comerciais e também no terminal de passageiros, que ficou inoperacional.

"Sabemos e temos a informação dos danos que estão mais do que relatados no terminal de passageiros da Horta, que ainda não está operacional e que ainda vai levar algum tempo até ficar", adiantou Pereira David.

Apesar disso, fonte da empresa pública Atlânticoline, garantiu à Lusa que as ligações entre as ilhas do Triângulo (Faial, Pico e São Jorge), serão retomadas hoje à tarde, já na zona do terminal de passageiros da Horta, que está a ser alvo de trabalhos de limpeza e manutenção.

A forte ondulação verificada na quinta-feira no Grupo Central dos Açores galgou o molhe de proteção do cais de passageiros, destruindo as portas e a cobertura do terminal e inundando também as salas e embarque e desembarque de passageiros e até mesmo o parque de estacionamento, que ficou coberto de pedras e de detritos.

Apesar das ligações marítimas de passageiros terem sido canceladas, o "Cruzeiro do Canal", uma das embarcações da Atlânticoline, efetuou hoje de manhã uma ligação não programada entre Horta e Madalena (ilha do Pico), para transportar dois doentes para o Hospital da Horta.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores mantém um aviso amarelo para o Grupo Oriental, até às 14:00 de sábado, mas apenas devido à previsão de chuva forte e trovoada.

RF // VAM

Lusa/fim