"Dois terroristas foram neutralizados no ataque terrorista contra as instalações da empresa Tusas em Ancara. Infelizmente, no ataque, quatro [outras] pessoas morreram e temos 14 feridos", escreveu o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, na rede social X (ex-Twitter), dando conta ter-se tratado de um "atentado terrorista".

Em Kazan, Rússia, onde se encontra a participar na cimeira dos BRICS, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, deu conta de quatro mortos e condenou o "ataque hediondo".

"Temos quatro mártires. Temos 14 feridos. Condeno este hediondo ataque terrorista e desejo misericórdia aos nossos mártires", disse Erdogan durante um encontro com o Presidente russo, Vladimir Putin, à margem de uma reunião dos BRICS em Kazan, na Rússia.

Putin apresentou-lhe condolências pelo atentado, que ainda não foi reivindicado.

Anteriormente, Ali Yerlikaya indicou que o "ataque terrorista" defronte da sede das indústrias de Defesa da Turquia, perto de Ancara, "provocou vários mortos e feridos", além de reféns.

"Um ataque terrorista foi realizado contra as instalações da TUSAS [Turkish Aerospace Industries Inc] em Ancara. Infelizmente, tivemos mártires e feridos neste ataque", disse o ministro na rede social X (antigo Twitter), adiantando que a explosão foi desencadeada por um "bombista suicida", cerca das 16:00 locais (menos duas horas em Lisboa).

A estação de rádio NTV também mencionou tiros após a explosão.

Segundo as imagens veiculadas pelas diferentes televisões, são visíveis várias colunas de fumo branco na fábrica, localizada a cerca de 40 quilómetros da capital.

Um grande número de polícias, além de bombeiros e ambulâncias, estão no local e, segundo a rádio NTV, dentro da fábrica registou-se um intenso tiroteio.

A NTV indicou que alguns dos trabalhadores da fábrica dirigiram-se para abrigos, enquanto outros poderão ter sido feitos reféns.

A cadeia de televisão CNN Turquia garantiu que os agressores chegaram de táxi à fábrica e que pelo menos um se fez explodir à porta enquanto outros conseguiram aceder às instalações.

As autoridades enviaram unidades especiais de helicóptero ao local, afirmam vários órgãos de comunicação social.

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) expressou solidariedade da organização político-militar à Turquia, depois do atentado ao complexo de aeronáutica e defesa em Ancara.

"Acabei de falar com Recep Tayyip Erdogan [Presidente turco] sobre o ataque terrorista em Ancara. A minha mensagem foi clara: a NATO está com a Turquia", disse Mark Rutte, na rede social X (antigo Twitter).

O secretário-geral da NATO acrescentou que "são preocupantes as notícias sobre mortos e feridos" em Ancara e que condenou em nome da Aliança Atlântica "o terrorismo em todas as suas formas".

"Estamos a monitorizar de perto estes acontecimentos", completou o antigo primeiro-ministro dos Países Baixos, que iniciou funções há menos de um mês.

A TUSAS desenvolve e fabrica algumas das aeronaves militares de maior prestígio do programa de armas turco, como o caça-bombardeiro Kaan, ainda em desenvolvimento, o avião de treinamento Hürjet ou o avião leve Hürkus.

O setor da defesa, incluindo os conhecidos 'drones' Bayraktar, representou quase 80% das receitas de exportação do país e 1.200 milhões de dólares (1.114 milhões de euros) em 2023.

Em Istambul está a decorrer esta semana uma grande exposição das indústrias de defesa e aeroespacial, que conta nomeadamente com a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano.

JSD (AFE) // JH

Lusa/Fim