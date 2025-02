O comissário adjunto da polícia de Harnai, Hazrat Uali Kakar, disse que a explosão ocorreu no distrito de Shahrag desconhecendo ainda os detalhes sobre o estado da gravidade dos feridos.

O porta-voz do governo do Baluchistão, Shahid Rind, disse que as forças de segurança foram destacadas para o local da explosão e que as autoridades tinham ordenado uma investigação.

O responsável máximo do governo local, Sarfraz Bugti, condenou o ataque que ainda não foi reivindicado.

"Os terroristas que atacam cidadãos inocentes não merecem qualquer perdão", disse Bugti, citado pelo jornal paquistanês Dawn.

Bugti sublinhou que os terroristas vão ser levados à justiça, mas não se referiu a um grupo armado em concreto.

O ministro do Interior paquistanês, Mohsin Naqvi, também condenou o ataque.

O Baluchistão e outras zonas do norte do Paquistão, perto da fronteira com o Afeganistão, têm sido alvo de dezenas de ataques nos últimos meses.

No Baluchistão operam grupos extremistas e separatistas que exigem uma maior autonomia ou independência.

