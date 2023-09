Ataques russos ocorreram"muito perto" da Roménia, diz Presidente romeno

Os recentes ataques no sul da Ucrânia ocorreram "muito perto" da fronteira com a Roménia, disse o Presidente romeno, Klaus Iohannis, após a queda no domingo de 'drones' russos no Danúbio, que Kiev alegou terem atingido solo romeno.