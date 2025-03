"De acordo com as informações disponíveis, três pessoas foram mortas, incluindo uma criança de cinco anos. [...] Entre os mortos estão um pai e a filha pequena", disse a administração militar de Kiev nas redes sociais.

Os ataques provocaram ainda 10 feridos, segundo a mesma fonte, citada pela agência espanhola EFE.

Entre os feridos, "a vítima mais jovem [...] tem apenas 11 meses de idade", declarou a administração militar de Kiev, segundo a agência francesa AFP.

O primeiro balanço divulgado era de dois mortos e sete feridos.

O alerta de ataque aéreo na capital durou cinco horas e 13 minutos, até às primeiras horas da manhã, segundo a EFE.

De acordo com a força aérea, a Rússia atacou a Ucrânia durante a noite com 147 'drones' iranianos "Shahed", dos quais 97 foram abatidos no sul, norte, oeste e centro do país.

As regiões de Kiev, Kharkiv, Sumy, Chernobyl, Odessa e Donetsk foram afetadas pelo ataque russo.

O Serviço de Emergência disse que as equipas de salvamento descobriram o corpo de uma criança quando estavam a limpar os escombros num bairro de Holosiiv, no sul de Kiev.

Anteriormente, tinha sido encontrado no mesmo local o corpo sem vida de um homem.

Entre as vítimas mortais, conta-se também uma mulher que foi encontrada no bairro de Dnipro, na capital, onde fragmentos de 'drones' abatidos pelos sistemas antiaéreos ucranianos atingiram um edifício de nove andares.

Vários bairros de Kiev foram alvo dos ataques russos, que atingiram sobretudo blocos de apartamentos e provocaram grandes incêndios, segundo imagens publicadas nas redes sociais.

O gabinete do procurador da cidade de Kiev publicou fotografias que mostram um edifício de vários andares a arder na escuridão da noite.

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andrii Sybiga, condenou os ataques "dirigidos a zonas residenciais e a civis que dormem nas suas casas".

"O terror sistemático e deliberado da Rússia contra civis contradiz as suas próprias declarações sobre a paz e mina os esforços de paz dos Estados Unidos e de outros parceiros", afirmou.

O chefe do gabinete presidencial, Andrii Iermak, também foi muito crítico e acusou a Rússia de não estar a cessar o fogo.

O Presidente Vladimir "Putin quer matar mais civis, é preciso acabar com isto", afirmou nas redes sociais, citado pela AFP.

Em resposta aos bombardeamentos que atingem diariamente o território há mais de três anos, a Ucrânia está a tentar perturbar a logística do exército russo, atacando alvos militares ou energéticos diretamente em solo russo.

O Ministério da Defesa russo anunciou ter repelido 59 'drones' ucranianos durante a noite.

Na região de Rostov (sul), um homem morreu num ataque de 'drones' ao seu carro, disse o governador regional russo, Yuri Slioussar, sem dar mais pormenores.

As informações sobre o curso da guerra divulgadas pelas duas partes não podem ser confirmadas de imediato de forma independente.

Os ataques ocorrem na véspera de uma reunião em Riade de delegações da Ucrânia e dos Estados Unidos, a que se seguirão negociações entre russos e norte-americanos, também na capital saudita.

As conversações de segunda-feira visam estabelecer os termos de uma trégua de 30 dias nos ataques a infraestruturas e alvos energéticos, estando em aberto a possibilidade ser alargada a outras ações militares.

