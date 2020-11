Segundo revelou a polícia de Viena, na sua conta na rede social Twitter, seis lugares diferentes foram alvo de ataques, com várias pessoas a ficarem feridas.

Segundo noticia a agência AFP, o tiroteio na capital austríaca causou dois mortos, incluindo um dos autores.

O ministro do Interior, Karl Nehammer, confirmou que várias pessoas na posse de armas estiveram envolvidas nos ataques, noticia a agência EFE.

Segundo a AFP, o governante acrescentou que o tiroteio que começou perto de uma sinagoga é "aparentemente um ataque terrorista".

Um dos tiroteios aconteceu perto de uma sinagoga, que foi fechada quando o ataque começou, por volta de 20:00 locais [19:00 em Lisboa].

A União Europeia já "condenou veemente" o "atentado horrível" ocorrido hoje, através de uma publicação no Twitter do Presidente do Conselho Europeu Charles Michel, apelidando-o de "um ato covarde".

"A Europa condena veementemente este ato covarde que viola a vida e os nossos valores humanos. Os meus pensamentos estão com as vítimas e com o povo de Viena após o horrível ataque desta noite. Estamos ao lado da Áustria", pode ler-se.

A polícia austríaca tinha anunciado estar em curso uma operação em larga escala junto a uma sinagoga em Viena, onde, antes, tinha ocorrido um tiroteio.

Também na rede social Twitter, a polícia austríaca revelou que enviou um grande número de agentes para o local, adiantando que ainda está a analisar as circunstâncias do incidente.

A imprensa local, segundo a EFE, divulgou já algumas imagens e vídeos nas redes sociais em que se escutam numerosos disparos.

Por seu lado, o diário Kronen Zeitung adiantou que um agente da polícia ficou ferido com gravidade e que um dos atacantes se fez explodir.

A comunidade judaica de Viena já anunciou que a sinagoga estava encerrada à hora dos disparos.

DYMC (JSD) // JLS

Lusa/Fim