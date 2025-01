Israel alega que o alvo seria um membro da segurança interna do Hamas.

O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, informou que autorizou uma delegação dos serviços de inteligência e militares do país a continuar as negociações no Qatar para um acordo de cessar-fogo em Gaza.

Os mediadores dos Estados Unidos, do Qatar e do Egito passaram quase um ano a tentar mediar um cessar-fogo e a libertação de reféns, mas os seus esforços têm sido repetidamente interrompidos.

A guerra de Israel em Gaza já matou mais de 45.500 palestinianos, segundo as autoridades locais, que afirmam que as mulheres e as crianças representam mais de metade das vítimas mortais. As autoridades não fazem distinção entre civis e combatentes na sua contagem.

Uma fonte do Hamas no Egito disse hoje à EFE que "o acordo é possível e poderá ser alcançado em breve se o Governo de Netanyahu retirar as novas condições" que impediram a obtenção de entendimento entre as duas partes.

"Há muitos pontos conflituantes entre Israel e o Hamas nas negociações", entre os quais se destaca a lista de reféns vivos que "Israel insiste em obter", referiu.

O Hamas defende que precisa de alguns dias de tréguas para contactar outros grupos que mantêm reféns e descobrir onde estão e se estão vivos ou mortos.

Por outro lado, uma fonte egípcia próxima das negociações entre Israel e o Hamas disse à EFE que "o acordo está quase pronto e os obstáculos podem ser ultrapassados", dado que o Hamas "não se opõe à conclusão do acordo em duas fases".

A Jihad Islâmica, outro grupo que mantém alguns reféns israelitas, indicou hoje que um dos seus prisioneiros tentou suicidar-se há três dias quando soube que as negociações tinham falhado devido às novas exigências de Netanyahu.

Dos 251 reféns que as milícias palestinianas lideradas pelo Hamas capturaram em 07 de outubro de 2023, 96 permanecem no interior do enclave, 34 dos quais com morte confirmada, mas há outros quatro, que foram sequestrados há anos.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, Israel e o Hamas só alcançaram uma trégua de uma semana no final de novembro de 2023, na qual 105 reféns foram trocados por 240 prisioneiros palestinianos.

O Exército israelita resgatou por sua vez oito reféns vivos e recuperou os corpos de 38 e o Hamas libertou quatro mulheres por razões "humanitárias" poucas semanas após o seu ataque de outubro de 2023 no sul de Israel e que desencadeou a guerra em curso na Faixa de Gaza.

