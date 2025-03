De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, os ataques de Israel atingiram edifícios residenciais.

Israel retomou os ataques contra a Faixa de Gaza na terça-feira, quebrando o cessar-fogo que conseguiu a libertação de reféns cativos do Hamas.

Na terça-feira, os bombardeamentos de Israel fizeram mais de 400 mortos e 500 feridos, em Gaza.

Na quarta-feira, as forças terrestres israelitas avançaram em Gaza pela primeira vez desde que o cessar-fogo entrou em vigor em janeiro, controlando parte de um corredor que separa o norte e sul do enclave.

Israel, que também cortou o fornecimento de alimentos, combustível e ajuda humanitária aos cerca de dois milhões de palestinianos de Gaza, ameaçou intensificar as operações até que o Hamas liberte os reféns que continuam cativos.

O Hamas afirmou que só vai libertar os restantes no quadro de um cessar-fogo duradouro e de uma retirada total de Israel de Gaza, tal como previsto no acordo de cessar-fogo alcançado em janeiro, sob mediação dos Estados Unidos, do Egito e do Qatar.

A guerra começou a 07 de outubro 2023 quando o Hamas atacou Israel matando 1.200 pessoas e fazendo 250 reféns.

A resposta militar de grande escala de Israel contra Gaza fez até ao momento mais de 40 mil mortos, de acordo com o Hamas.

PSP // SB

Lusa/Fim