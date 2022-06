"Foi um verdadeiro revés face aos ganhos alcançados neste setor", referiu na abertura de uma reunião do conselho coordenador do ministério, que decorre até sexta-feira em Gondola, centro do país.

Do total, 31 unidades são hospitais danificados por rebeldes armados no norte do país, desde 2017.

A destruição de infraestruturas tem deixado centenas de famílias sem serviços de saúde, levando ao recurso reforçado a parceiros de cooperação.

De acordo com os números hoje apresentados, em Moçambique estão a funcionar 1.596 unidades de saúde, a maioria centros de saúde, havendo ainda 50 hospitais distritais, rurais e gerais.

"Acreditamos que com a ação de cada moçambicano e com o envolvimento dos parceiros serão cumpridas as metas estabelecidas pelo Governo", referiu, numa alusão à ajuda externa para o setor.

LFO // LFS

Lusa/fim