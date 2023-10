Ataques de forças governamentais sírias em Idlib e Alepo matam pelo menos 36 pessoas

Pelo menos 36 pessoas morreram e 201 ficaram feridas nos últimos quatro dias, depois das tropas governamentais sírias terem lançado uma série de ataques contra as províncias de Idlib e Alepo, no norte do país, afirmou hoje a ONU.