Ataques de 08 de janeiro em Brasília começam a ser julgados quarta-feira

O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil começará a julgar, quarta-feira, os primeiros acusados ??do ataque às sedes dos três poderes, numa tentativa de deposição do atual Governo, ocorrida em 08 de janeiro, por apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro.