Segundo a mesma fonte, entre os mortos encontram-se quatro membros da mesma família: um pai e três filhas que foram atingidos durante um ataque aéreo noturno que destruiu a casa onde se encontravam no campo de refugiados de Nousseirat, no centro da Faixa de Gaza.

De acordo com os serviços de emergência de Gaza, um outro ataque aéreo israelita contra uma casa em Jabalia, no norte do território, matou oito pessoas.

Neste ataque várias pessoas ficaram feridas.

Desde 06 de outubro do ano passado, o Exército israelita intensificou a ofensiva terrestre e aérea no norte da Faixa de Gaza, alegando que pretende impedir que os combatentes do movimento Hamas se reagrupem na região.

A violência continua, apesar de negociações indiretas entre o Hamas e Israel terem sido retomadas no fim de semana passado no Qatar com vista a um acordo de cessar-fogo.

Segundo diplomatas norte-americanos o acordo está "muito próximo".

A guerra em Gaza foi desencadeada por um ataque do Hamas contra Israel, em 07 de outubro de 2023, que causou a morte de mais de 1.200 pessoas do lado israelita, na maioria civis, segundo uma contagem da Agência France Presse baseada em números oficiais.

Cerca de 46 mil palestinianos foram mortos na campanha militar de retaliação de Israel na Faixa de Gaza, a maioria dos quais civis, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, que a ONU considera fiáveis.

