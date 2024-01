"O balanço passou de seis para 10 mortos depois de terem sido encontrados os corpos que estavam nos escombros", disse à AFP Rami Abdel Rahman, diretor do OSDH, uma organização não-governamental com sede em Londres e com uma vasta rede de fontes na Síria.

Entre as vítimas há quatro membros dos Guardas da Revolução iraniana, incluindo dois altos responsáveis.

O ataque destruiu um edifício de quatro andares, onde decorria uma "reunião de dirigentes pró-Irão", segundo o OSDH.

Nas últimas semanas, Israel foi acusado de ter levado a cabo operações contra alvos precisos, provocando a morte de um responsável iraniano na Síria e do 'número dois' do Hamas no Líbano, o que faz temer uma expansão da guerra contra o movimento islamita palestiniano Hamas em Gaza.

Em comunicado, os Guardas da Revolução, exército ideológico do Irão, acusaram Israel de ter atacado Damasco com "aviões de combate". Quatro dos seus "conselheiros militares" e "membros das forças sírias" foram mortos no ataque, referem.

Segundo a agência de notícias iraniana Mehr, trata-se do "responsável dos serviços de informações dos Guardas na Síria e do seu adjunto, bem como dois outros membros desta força".

Questionado pela AFP, o exército israelita indicou que não comenta "informações de media estrangeiros".

