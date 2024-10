O ataque, sobre o qual o exército israelita não fez qualquer comentário, atingiu um pequeno edifício de apartamentos na aldeia de Aito, longe dos principais redutos do grupo militante Hezbollah no sul e no leste do país.

Horas antes, um ataque aéreo israelita contra o pátio de um hospital na Faixa de Gaza matou pelo menos quatro pessoas e provocou um incêndio que varreu um campo de tendas para pessoas deslocadas pela guerra, deixando mais de duas dezenas com queimaduras graves, segundo os médicos palestinianos.

Os militares israelitas afirmaram que o ataque visava militantes escondidos entre civis, sem fornecer provas.

Nos últimos meses, o exército israelita tem atacado repetidamente abrigos e campos de tendas sobrelotados, alegando que os combatentes do movimento islamita palestiniano Hamas os utilizam como locais de preparação para ataques.

O Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, na cidade central de Deir al-Balah, já estava a ter dificuldades em tratar um grande número de feridos de um ataque anterior a uma escola transformada em abrigo, que matou pelo menos 20 pessoas, quando o ataque aéreo da madrugada atingiu e o fogo engoliu muitas das tendas.

Após o ataque inicial, ouviram-se várias explosões secundárias, mas não ficou imediatamente claro se foram causadas por armas ou tanques de combustível.

De acordo com o Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, os registos hospitalares revelam que quatro pessoas morreram e 40 ficaram feridas, tendo 25 pessoas sido transferidas para o Hospital Nasser, no sul de Gaza, após terem sofrido queimaduras graves.

Israel continua a levar a cabo ataques quase diários em toda a Faixa de Gaza, mais de um ano após o início da guerra, lançando um grande ataque terrestre no norte, onde diz haver militantes reagrupados.

A guerra começou após o ataque do Hamas ao sul de Israel no dia 07 de outubro de 2023, que resultou na morte de cerca de 1.200 pessoas, na sua maioria civis, e no sequestro de 250 reféns, dos quais cerca de 100 ainda se encontram detidos em Gaza, um terço dos quais se pensa estarem mortos.

A retaliação de Israel matou mais de 42.000 palestinianos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza controlado pelo Hamas, que não indica quantos deles eram combatentes, mas refere que as mulheres e as crianças representam mais de metade das vítimas mortais.

Cerca de 90% da população de Gaza - 2,3 milhões de pessoas -, foi deslocada pela guerra, muitas vezes por diversas vezes, e grandes áreas do território costeiro foram completamente destruídas.

Israel ordenou que toda a população remanescente do terço norte de Gaza, estimada em cerca de 400.000 pessoas, fosse evacuada para o sul e, desde o início do mês, não permitiu a entrada de quaisquer alimentos no norte.

Centenas de milhares de pessoas no norte obedeceram às ordens de evacuação israelitas no início da guerra e não foram autorizadas a regressar.

JYFR//APN

Lusa/Fim