Segundo a agência noticiosa oficial ANI, os seis mortos são todos da mesma família.

"Um ataque do inimigo israelita a Khraybeh matou seis pessoas, três das quais crianças, uma com três anos, enquanto 11 pessoas, incluindo cinco crianças, ficaram feridas", refere o comunicado do Ministério da Saúde libanês, precisando que dois feridos estão "em estado crítico".

Entretanto o chefe do exército israelita, Herzi Halevi, afirmou hoje que os ataques ao movimento xiita Hezbollah no Líbano não vão parar enquanto não haja garantias de que os mais de 60.000 residentes retirados de localidades no norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano, possam regressar "de forma segura".

"O Hezbollah continua a disparar e nós continuamos a lutar, a implementar planos, a ir mais longe, a realizar ataques profundos e a atingir o Hezbollah com muita força. Vamos parar quando soubermos que o regresso dos residentes será em segurança", afirmou.

As forças israelitas estão a bombardear hoje incessantemente uma zona conhecida como Dahieh, nos subúrbios a sul de Beirute, considerada um dos bastiões do grupo libanês, onde se registaram pelo menos três vagas de ataques.

A cidade costeira de Tiro também tem sido alvo dos ataques israelitas de hoje.

Nas últimas semanas, as forças israelitas intensificaram os bombardeamentos contra o Hezbollah em vários pontos do Líbano e em zonas fronteiriças da Síria.

