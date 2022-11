Ataque das forças de Damasco provoca 10 mortos e dezenas de feridos na Síria

Dez pessoas, incluindo três crianças, foram mortas e dezenas ficaram feridas, hoje, no noroeste da Síria, vítimas de bombardeamentos do regime de Damasco, de acordo com um relatório do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).